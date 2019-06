El actor se mostró muy feliz de estar nuevamente en la pista. "Me divierte y es un desafío no ir con una bailarina", remarcó.

Ya son varias las nuevas figuras que se sumarán al Súper Bailando. Una de ellas es Pedro Alfonso, quien dio detalles de cómo fue la charla en la que aceptó estar nuevamente en la pista y de cómo vive esta nueva etapa.

"Todavía no caigo mucho que estoy en el programa porque fue de un día para el otro. Un día fui a La Corte por una reunión que no tenía nada que ver con el Bailando y cuando me fui de ahí la llamo a Paula (Chaves, con quien tiene a sus hijos Olivia y Baltazar) y le digo 'che, me parece que estoy en el Bailando'", contó Pedro en diálogo con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

"Ahora ya me agarraron ganas y estoy entusiasmado. Siempre dije que nunca cerraba la puerta. Conozco esto y sabía que siempre hay una vueltita. Me convencieron y me convencí, y espero que salga todo bien". G-plus

"Se dio todo como natural. Cuando voy ahí es es muy difícil decir que no. Desde casa es más fácil, pero cuando estoy ahí me genera algo muy especial. Ahora ya me agarraron ganas y estoy entusiasmado. Siempre dije que nunca cerraba la puerta. Conozco esto y sabía que siempre hay una vueltita. Me convencieron y me convencí, y espero que salga todo bien", agregó.

Luego, dio detalles de cómo encará su participación: "Voy muy relajado pero siempre está la exigencia. Es más ‘empecemos a ver qué pasa’ y después si estamos en la recta final será ahí por todo"”.

Por último, Pedro se refirió a Fernanda Metilli, la actriz y humorista que será su partenaire: "Mi compañera no es bailarina pero ya nos iremos conociendo en el baile. Tampoco la conozco mucho personalmente pero tuvimos una reunión y ya tenemos buena onda. Todos me hablan maravillas de ella. Me divierte y es un desafío no ir con una bailarina, sino ir con algo bueno para mí. Me gusta".

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!