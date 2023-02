La felicidad de Mirtha Legrand en su fiesta de cumpleaños: "La gente me ha dado mucho amor"

En medio de la felicidad por recibir un año más rodeada de sus familiares y seres queridos, Mirtha Legrand habló con la prensa en la puerta de su casa antes de recibir a sus casi 50 invitados para celebrar sus 96 años.

Con una sonrisa plasmada en el rostro, la Chiqui respondió todas las consultas de los periodistas, tal como se pudo ver en LAM.

Así fue el ida y vuelta de Mirtha con los cronistas:

Cronista: -Pregunta obligada. ¿Quién la llamó, Mirtha?

Mirtha: -Medio Buenos Aires… y el otro medio, también. Yo contabilicé más de 80 llamados.

Más sobre este tema Nacho Viale dedicó a Mirtha Legrand un conmovedor mensaje por su cumpleaños: "Una leona en su vida"

C: -¿Cómo va a hacer la fiesta? ¿Qué organizó?

M: -Ahora vienen 45 personas. Tengo un decorador que decoró todo.

C: -¿Un deseo?

M: -Que se arregle la Argentina.

Más sobre este tema Al hueso: las preguntas y los comentarios más picantes de Mirtha Legrand en la televisión

C: -¿Cuál es su secreto para una persona que está siempre preguntando, leyendo y mirando televisión?

M: -Tener ganas. Hay que tener ganas de todo.

C: -Le queríamos preguntar por su vuelta a la televisión. ¿Tiene ganas?

M: -Tengo ganas. Sería en abril y estaría yo sola nada más que los sábados. Parece que el programa saldría desde eltrece.

C: -¿Qué mirás en la televisión?

M: -Veo todo. Hay buenos programas y malos. Hay de todo.

Más sobre este tema Mirtha Legrand habló en exclusiva de su festejo de cumpleaños: "No va a ser nada íntimo"

C: -Hoy dijiste que estabas emocionada.

M: -Sí. Estoy emocionada, feliz, contenta, disfruto de la vida, me cuido mucho y estoy rodeada de mucho amor. Hoy, la gente me ha dado mucho amor. He tenido regalos maravillosos.

C: -¿Cuántos cambios de ropa va a tener?

M: -Dos.

C: -¿Algún mensaje para las nuevas generaciones? Usted baja, da una nota, pone un camión de catering para la prensa y otros salen corriendo apenas ven una cámara.

M: -Que sean amables con la gente, los invitados, los colegas, periodistas, que no lo subestimen. Creo que nos tenemos querer todos un poquito más y respetarnos más. Yo los quiero.

Más sobre este tema Mirtha Legrand fue a ver la obra de Mariano Martínez y fue ovacionada por una multitud

ADRIÁN SUAR DIO LAS FECHAS ESTIMATIVAS DEL REGRESO DE MIRTHA A LA PANTALLA DE ELTRECE

Adrián Suar reveló cuándo le gustaría que regrese Mirtha a la pantalla de eltrece luego de tener una reunión junto a Pablo Codevila y Nacho Viale sobre su futuro laboral.

“El año pasado la negociación fue complicada y vos habías contado que Mirtha hasta lloró porque su regreso se demoró bastante, ¿este año va a ser antes?”, le consultó el cronista de Socios del Espectáculo.

Fue entonces cuando el gerente de programación del canal respondió: “Espero que sí, para fines de marzo o primera semana de abril, o el 20 de ese mes, ahí estamos”.