La felicidad de Eugenia Tobal, embarazada de tres meses: "Cuando algo se pide con amor, tiene que pasar"

Con una sonrisa indisimulable, Eugenia Tobal (43) le dio una nota a Los Ángeles de la Mañana hablando de su embarazo. Después de mucho desearlo, la actriz espera un hijo con Francisco García Ibar (36), cuidador de perros y dueño de un refugio vip de mascotas, con quien está en pareja hace más de un año y medio.

"No hay que bajar los brazos... Es una noticia muy linda, que le causó mucha emoción a todo el mundo. Pero ahora quiero poder vivirlo con tranquilidad". G-plus

Con resguardo, dado que a Tobal le diagnosticaron trombofilia tiempo después de perder un embarazo de Nicolás Cabré en 2011, Eugenia expresó: "No hay que bajar los brazos... Es una noticia muy linda, que le causó mucha emoción a todo el mundo. Pero ahora quiero poder vivirlo con tranquilidad, sin tanta locura, porque yo estoy muy nerviosa con esto y no tengo mucho más para decir".

Escuchando sus palabras y luego de que una señora le gritara 'felicitaciones', Santiago Riva Roy le consultó por la enorme repercusión que tuvo la feliz noticia en las redes sociales, y ella contestó agradecida: "Es hermoso. Todo de un amor incalculable, inimaginable y muy genuino de parte de todo el mundo. Ya sea de la gente que me sigue, y de la que no, y de los colegas, que me han llamado. Agradezco de corazón, pero no tengo mucho más para decir, más que la noticia que dio Ángel, que yo se la confirmé porque se lo había prometido".

Antes de cerrar la nota, el notero le preguntó: "¿Esto (el embarazo) se lo atribuís un poquito a tu fe?". Y la actriz se lo adjudicó a la fuerza del amor: "Al amor. Es el amor con el que uno desea las cosas. Cuando se pide con amor, tiene que pasar".

