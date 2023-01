Feid agotó en una hora las localidades de su show en el Movistar Arena

Feid agotó hoy en menos de una hora todas las localidades para su show del próximo 18 de febrero en el El artista urbano colombianoagotó hoy en menos de una hora todas las localidades para su show del próximo 18 de febrero en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El cantante, que vendrá a la Argentina en el marco de su Ferxxo Nitro-Jam Tour, llegó a tener a más de treinta mil personas aguardando en la fila virtual, pero no hubo entradas para todos.

Con su primera gira latinoamericana, el cantante estará también en otras ciudades de Chile, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Perú y Ecuador.

El Ferxxo, como se lo conoce en las redes sociales, se convirtió en un fenómeno de ventas entre los jóvenes.

El año pasado cosechó en los Premios Tu Música Urbana 2022, celebrados en San Juan (Puerto Rico), donde se impuso en las categorías "Top Rising Male Star" y "New Artist Album of the Year".