Federico Bal opinó del acercamiento de su hermana Julieta con su papá, Santiago: "Es lo que tiene que hacer una hija"

Según había asegurado Julieta Bal, en este último tiempo intentó recomponer el vínculo con su hermano, Federico. Sin embargo, la actriz explicó que el actor le confesó que ya no tiene intención de tener una relación con ella. Más allá de esa "puerta cerrada", la joven sí logró acercarse a su papá, Santigo, del que también se había alejado en medio de varias polémicas.

El vínculo entre Julieta y Santiago nunca fue equilibrado. Pero cuando el capocómico tuvo que ser internado por su delicado estado de salud, Julieta no dudó en acercarse a él para brindarle su apoyo.

En diálogo con la revista Paparazzi, Federico opinó sobre el acercamiento de su hermana con su papá. "No me sorprendió, me parece que es lo que tiene que hacer una hija. Por más de que estés mal con tu viejo, lo que tenés que hacer es aparecer en los momentos malos".

Y comparó su relación con Santiago con la que el reconocido actor tuvo con sus otros hijos. "Conmigo fue un padre excelente, a lo mejor con mis hermanos no. El resto, cada uno como hijo, tiene que empezar a entender la vida como puede y que la vida se acaba para todos, más para nuestros padres. Tuve y tengo un papá muy grande, y hay que entender que las cosas siempre hay que decirlas en vida, no hay que arrepentirse cuando no está".

Sincero, antes de cerrar, Fede contó qué es lo que siempre le "reclamaba" a Julieta con respecto a su relación con Santiago.

"Que apareciera en los momentos en los que papá estaba bien. Cuando está mal, ¿qué le podés hablar en coma? Me cuesta explicarlo porque estoy distanciado de ella. En mi adentro hay cosas que me diferencian de mi hermana. Con mamá no tuvimos la mejor parte, vivimos lo peor, los peores momentos de salud de papá".