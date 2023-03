Fede Barón, sincero sobre su paso por El Hotel de los Famosos 2: "Hice todo lo que dije que no iba a hacer"

Fede Barón se sinceró en una entrevista con Ciudad sobre su paso por El Hotel de los Famosos 2, reality del que quedó eliminado el último lunes, y dejó en claro sus ganas de una revancha.

“Me quedé caliente, quiero entrar de nuevo y hacerlos bolsa a todos. Miro el hotel y digo ‘¿cómo perdí yo?’ era el más rápido del hotel. Quiero la revancha”, expresó el actor sobre su salida del programa de eltrece.

Más sobre este tema Federico Barón, el hermano de Jimena Barón, es el nuevo eliminado en El hotel de los famosos 2

El hermano de Jimena Barón también habló de las amistades con derecho a roce que se hizo durante su estadía allí, con Marian Farjat y Yasmín Corti, y de las posibilidades de continuar afuera.

Al final, Fede contó cómo es su relación con Matías Palleiro, el novio de su hermana: “Sinceramente no lo conozco tanto a Matías, nos vimos un par de veces en alguna que otra comida pero no pasé mucho tiempo con él”.

Más sobre este tema Yasmín Corti habló en exclusiva de su vínculo con Fede Barón: "Sería divertido ser cuñada de Jimena"

-Recién salido de El Hotel de los Famosos 2, qué fue lo mejor y lo peor que te llevas de esta experiencia

- Lo mejor fue que viví momentos muy lindos, me divertí muchísimo. Lo que más disfruté son los juegos, que fue el motivo por el que entré al hotel, lo que más me atrajo, pura adrenalina. Y lo peor es que me quedé caliente, quiero entrar de nuevo y hacerlos bolsa a todos, no aguanto más, te juro. Miro el hotel y digo ‘¿cómo perdí yo?’ era el más rápido del hotel, no lo puedo creer, pero bueno, muy lindo, alta experiencia. Quiero la revancha.

- Más allá de las visitas de los domingos, ¿cómo fue el reencuentro con tu hijita?

- El reencuentro con mi hija fue espectacular, cada vez que la veía me dan ganas de ponerme a llorar de la emoción, la cara de ella cuando me veía a mí fue espectacular. Estuvo buenísimo que la producción nos dejó hacer lo de las visitas porque sino no sé cómo hubiera hecho para aguantar tanto. Estar de nuevo con ella en el día a día es lo mejor que me pasó en la vida.

Más sobre este tema El pedido de disculpas de Flor Ventura a Fede Barón tras su fuerte pelea en El Hotel de los Famosos 2

- Dentro del hotel tuviste un acercamientos a Yasmín Corti, ¿retomaron el contacto después de salir del reality?

- Tenemos pensado casarnos en Mar del Plata y vamos a tener dos mellizos…no... con Yas la mejor, adentro del hotel pasaron cositas, el encierro también hace que uno se agarre a la primer persona que pasa por delante, lo que puede. Pero no, quedamos como amigos, nos vimos en Mar del Plata cuando fui con los chicos de El Eje del Mal porque ella también estaba allá. Compartimos un día de playa pero como amigos, no siguió por otro lado. Es divina, la verdad que es una genia.

- ¿Y con Marian Farjat cómo quedaron las cosas? Porque con ella también tuviste un roce…

- ¡Qué vergüenza! Hice todo lo que dije que no iba a hacer y enseguida. Marian también, una divina, un personaje, linda, explosiva, quilombera, una genia, una chica que dio muchísimo contenido al canal y lo dejó todo, dio mucho que hablar, llamó la atención desde el principio. Pasé momentos muy lindos también con ella, la pasé muy bien.

- ¿Cómo te llevás con tu cuñado, Matías Palleiro?

- Sinceramente no lo conozco tanto a Matías, nos vimos un par de veces en alguna que otra comida pero no pasé mucho tiempo con él.

- Pero a tu hermana se la ve feliz…

- Mi hermana está chocha, eso es lo importante, La Cobra, La Araña, La Tonta, está bárbara, así que yo estoy feliz por verla bien a ella.

Edición de video: Fernando Halperin.