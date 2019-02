La entrega de los premios Estrella de Mar 2019 evidenció que la interna familiar de Julieta Bal con su padre, Santiago, y su hermano, Federico, sigue en carne viva. La actriz se sumó al abucheo que recibió la revista Nuevamente juntos, tras ganar un premio, al ver que ningún integrante se hizo presente para recibir el galardón.

"A Julieta no la desbloqueé (de WhatsApp). No voy a ser tan tajante de decir que nunca lo voy a hacer, pero no quiero tener ningún tipo de contacto". G-plus

Con las imágenes de Julieta haciendo un dedo pulgar para abajo durante el abucheo, ella contó en Intrusos cuál fue la reacción inmediata de su hermano al ver un video casero que la delataba: "Federico, apenas vio eso, me dijo las barbaridades que suele decirme. Hace años dice barbaridades sobre mi persona, que me dan taquicardia... Después de lo que me mandó, él me bloqueó al toque. Eso me duele".

Más sobre este tema Polémico gesto de Julieta Bal en pleno abucheo a Santiago, Fede y Carmen Barbieri en los Estrella de Mar 2019

Afectado por lo ocurrido, Fede reveló en el programa de Jorge Rial la determinación que tomó, tras el conflicto con Julieta: "No la desbloqueé (de WhatsApp). No voy a ser tan tajante de decir que nunca lo voy a hacer, pero no quiero tener ningún tipo de contacto. Yo soy claro: soy un hermano que le dolió algo por su padre y le escribí. Eso lo haría cualquier hermano y hasta cualquier hermano le diría cosas más fuertes".