Fede Bal redobló la apuesta tras su pelea en el Súper Bailando: "Me quedaron un montón de cosas para decirles"

Una fuerte pelea de Fede Bal contra todos los integrantes del jurado y del BAR del Súper Bailando hizo que sobrevolaran rumores de renuncia, que el actor se encargó de negar a Ciudad.com. Entrevistado por Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs), no se lamentó por lo ocurrido y siguió confrontativo.

“¿Te quedó algo por decir? ¡Livianito te fuiste!”, indagó Noe Antonelli, conductora del ciclo con Tomás Dente, sobre el episodio en la pista. “¡Me quedan un montón de cosas por decir!”, arrojó Fede, entre risas para luego aclarar que no está enojado.

"Soy un chabón que reconoce sus errores. Cuando me dijeron que estaba pesado y gordo, lo reconocí. Ahora es tiempo de que el jurado reconozca ciertas cosas. No les está gustando nada, amigos. ¡No les gusta nada de lo que traemos!". G-plus

“Estamos a mediados de noviembre y yo puedo hacer todos los mea culpa que pueda. Soy un chabón que reconoce sus errores. Cuando me dijeron que estaba pesado y gordo, lo reconocí. Reconocí cuando Lourdes se me cayó un truco. Ahora es tiempo de que el jurado reconozca ciertas cosas. No les está gustando nada, amigos. ¡No les gusta nada de lo que traemos!”, lanzó, mientras se mostraba seguro por el trabajo que vienen haciendo en la pista. “No está bueno que golpeen tu laburo”, se sinceró Fede Bal.