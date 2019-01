Fede Bal lleva a la Justicia a Cinthia Fernández: "Tratarme de alcohólico y violento no es..."

La primera semana de Cinthia Fernández (31) como panelista de Los Ángeles de la Mañana debutó con una pregunta súper picante a Flor de la Ve (43) respecto a Federico Bal (29), en el contexto del resurgir de la polémica por violencia de género con Barbie Vélez (24). "Sé que me vas a decir que no, pero han salido numerosas noches y a mí, por experiencia propia, me consta que Federico cuando ingiere alcohol se pone un poco agresivo. ¿No es un poco irascible? ¿No te ha pasado?”, indagó Cinthia.

"A a mí ya no me sirven los perdones.Tratarme de alcohólico y violento como lo hizo no es algo que voy a dejar pasar". G-plus

Al rato, Fede salió al cruce de la artista a través de Twitter: "¡Hola, @cinthifernandez! Hoy dijiste que por experiencia propia sabés que yo al ingerir alcohol me vuelvo agresivo. Me resulta extraño, ya que casi no te conozco personalmente. Te pido que te retractes de tus dichos. No voy a permitir más que me ensucien gratis". Ese mismo día, Fernández se disculpó a través de las redes sociales con Bal, y luego le explicó vía WhatsApp el por qué de sus ácidos dichos, algo que por lo visto no le alcanzó a Fede ya que en una nota con LAM aseguró: "Me pidió perdón y me explicó por qué lo dijo. Pero a mí ya no me sirven los perdones. Yo entiendo todo, que uno puede decir algo, pero estamos viviendo un momento muy delicado y uno tiene que ser muy preciso con las palabras. Tratarme de alcohólico y violento como lo hizo no es algo que voy a dejar pasar".

"Me parece que la gente se puede equivocar, que se pudo haber equivocado, pero yo ya no juego más este juego. De verdad. Hay cosas con las que uno tiene que elegir bien sus palabras a la hora de hablar de ciertos temas". G-plus

“Sabrá ella qué hacer con todo lo que sucedió. Me parece que la gente se puede equivocar, que se pudo haber equivocado, pero yo ya no juego más este juego. De verdad. Hay cosas con las que uno tiene que elegir bien sus palabras a la hora de hablar de ciertos temas. No estábamos hablando de cualquier cosa”, continuó.

Ante la consulta de la cronista, el director teatral de Nuevamente juntos aclaró: “Está judicializado, mi abogado ya está ocupándose del tema”. En ese punto, la periodista indagó: “¿Y si hay unas disculpas públicas?”. Implacable, Fede afirmó: “Yo no juego más este juego. No contesto más en la tele. Puse eso en Twitter porque de verdad me pareció algo súper extraño. Otra gente que hable puedo entender de dónde puede venir. ¿Pero Cinthia Fernández con la que siempre tuve la mejor y la vi una o dos veces en mi vida? Me parece que ella abre una puerta a que cualquiera diga cualquier cosa. No digo que Cinthia Fernández sea cualquiera, sino que no me conoce para decir eso de mí. No pienso permitir que ni ella ni nadie diga algo de mí, y menos de no haberme conocido, no sabe quién soy”.