Fede Bal habló de su encuentro con el Padre Ignacio e hizo un fuerte descargo: "Me dicen que me recibió porque soy famoso"

Cuando Fede Bal fue diagnosticado con cáncer de intestino se apoyó en la fe y la medicina no tradicional para poder curarse, además del tratamiento médico que realizó. Hoy sanado, el actor visitó Almorzando con Mirtha Legrand y habló de su impactante encuentro con el Padre Ignacio, el reconocido cura. Allí se despachó contra quienes aseguran que tuvo privilegios al conocerlo.

“Mucha gente me escribe y me dice ‘te recibió el Padre Ignacio porque sos famoso’. No se paga nada”, aseguró el hijo de Carmen Barbieri, quien aseguró que no recibió ni pidió “ningún trato VIP”.

“Ay, en vez de decirte ‘¡qué bueno que te recibió el Padre Ignacio!’”, se sorprendió Juana Viale, y Fede contó por qué hacía ese descargo sobre su visita al cura que es considerado milagroso por sus fieles.

"Yo fui como cualquier persona el domingo. Y si ahora el Padre Ignacio no te está viendo o no te está respondiendo es porque él se resguarda por la pandemia. Tiene una salud delicada". G-plus

“Es que va a volver a salir esta crítica y mucha gente me va a volver a escribir. Quiero contar que yo fui como cualquier persona el domingo. Y si ahora el Padre Ignacio no te está viendo o no te está respondiendo es porque él se resguarda por la pandemia. Tiene una salud delicada. Por eso me adelanto”, aseveró.

Más sobre este tema Fede Bal le dedicó un picante "me gusta" a Barbie Vélez mientras hablaba de su casamiento: "La euforia que maneja"

En el ciclo también Fede, quien está como jurado reemplazante en La Academia, recordó con emoción su encuentro con el cura, quien reside en Rosario y tiene una multitud de devotos. “Me dijo algo que me quebró. Es algo que queda sus pacientes y él”, aseguró, sensibilizado.