Fede Bal fue categórico con Sofía Aldrey tras la escandalosa separación: "Es un vínculo que se rompió por muchos lados"

Finalizada la temporada teatral de Kinky Boots en Villa Carlos Paz, Fede Bal habló de su separación de Sofía Aldrey, maquilladora marplatense con quien estuvo 3 años en pareja, y echó por tierra la posibilidad de retomar el diálogo.

"¿Volviste a hablar con Sofía?", le preguntó la notera de Socios del Espectáculo al actor, antes de dar inicio a sus dos meses de vacaciones.

"No, no hablo con ella y tampoco hablo más del tema. Se ocuparon todos de hablar del tema y pienso mantenerme en esta (línea) de no hablar. Que sigan diciendo lo que quieran. Si se ríen, o se hacen memes, o esto ocupa espacio en la tele, está todo bien", dijo Bal, serio.

"Tristemente estoy acostumbrado a que esto pase en mi vida. No me sorprende ni me angustia. La angustia que tengo es por la separación y por la forma en la que fue", continuó el hijo de Carmen Barbieri.

Listo para irse un mes de viaje y para tomar distancia de la mediática ruptura, Fede Bal fue categórico: "En este momento, ella y yo estamos bien como estamos, sin tener un vínculo. El vínculo se rompió por muchos lados".

CÓMO SOFÍA ALDREY DESCUCBRIÓ QUE FEDE BAL LE ERA INFIEL

La primera semana de febrero, Yanina Latorre contó en LAM que Fede Bal le fue infiel reiteradas veces a su novia, Sofía Aldrey, y que ella lo descubrió gracias al lavarropas con wifi. Además de encontrarle chats con otras mujeres.

"Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas. Mucha falta de respeto. Ella, este año, creyó que estaba todo bien. Pero en la pandemia Sofía se enteró de algo, en la fiesta que Fede hizo con El Polaco, y cortan. Lo deja", comenzó diciendo la panelista.

Luego, Yanina sorprendió con su información: "Ella se entera de las infidelidades por el lavarropas que tiene wifi. Sofía tenía la aplicación en su teléfono y veía cómo Fede, cuando se iban las minas de las fiestas, a las tres de la mañana, lavaba las sábanas".

"¿Quién se la pasa lavando sábanas a las tres de la mañana? Un tipo que se la pasa dándole a la matraca y antes de que venga la novia tiene que tener las sábanas limpias y secas", agregó la panelista de LAM, picantísima.

Y Ángel de Brito concluyó, haciendo gala del humor y de la ironía: "Sofía es una luz. Están todos desprogramando el lavarropas. Nunca había escuchado esto".