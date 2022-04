Fede Bal contó si Sofía Aldrey se pondría celosa si viaja con Laurita Fernández: "Ella entiende que terminamos bien"

A dos años y medio de apostar al amor de Sofía Aldrey, Fede Bal reveló si su novia se pondría celosa si realiza un viaje con Laurita Fernández con Resto del Mundo, programa de eltrece que lo tiene como conductor.

Más sobre este tema Carmen Barbieri habló de la actual relación de Fede Bal y Laurita Fernández: "Es buena; está todo en paz"

El encargado de introducirlo en el terreno íntimo fue Pampito, en plena nota con Mañanísima (lunes a viernesa las 10 hs por Ciudad Magazine): "Laurita, en una nota que hizo con Intrusos, dijo que viajaría sin problema con vos, que tiene la mejor y que lo haría tranquilamente".

"No se pone celosa. Entiende que terminamos muy bien... Ya no pasa nada. La vida nos separó y estamos muy bien así. Yo con mi pareja, muy bien". G-plus

Halagado con la respuesta de su ex, el actor respondió: "Está buenísimo. Terminamos muy bien".

Acto seguido, el panelista arremetió con una pregunta sin filtro: "¿Sofía no se pone celosa?".

Tras una risa pícara, Fede contestó: "No, no se pone celosa. Entiende que terminamos muy bien, y está todo perfecto entre nosotros. Es más el folklore de todo lo que pasó, en algún momento. Pero ya no pasa nada. La vida nos separó y estamos muy bien así. Yo con mi pareja, muy bien".

POR QUÉ FEDE BAL NO COMPARTE FOTOS CON SOFÍA ALDREY

Luego de sus mediáticos romances, como el que tuvo con Barbie Vélez y Laurita Fernández, Fede Bal contó por qué no expone en redes su actual relación de pareja con Sofía Aldrey.

"A Sofi no le interesa la fama y hasta le da vergüenza. Que no quiera ser conocida es una de las cosas que más me gustan de ella, porque nos lo guardamos sólo para nosotros”, dijo el actor en diálogo con la revista Hola! Argentina.

“Me siento en el mejor momento de mi vida y, como valoro tanto mi relación, quiero mantenerla lo más resguardada posible", sostuvo Bal.