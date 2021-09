Fede Bal le agradeció a Leticia Brédice el consejo que le dio durante su enfermedad: "Me dijo que debería hacer constelaciones familiares"

En marzo de 2020 Fede Bal reveló que le habían diagnosticado cáncer de intestino y desde ese momento puso todo su empeño en sobrellevar un tratamiento que, al cabo de cuatro meses, le permitió gritar a los cuatro vientos que se había curado. En Almorzando con Mirtha Legrand, el actor contó que una de las personas que lo llamó para darle confort fue Leticia Brédice, presente en la mesaza, y le agradeció el consejo que le dio en esa ocasión.

Mientras explicaba cómo fue su visita al Padre Ignacio en busca de palabras sanadoras, Fede recordó el gran gesto que tuvo con él Leticia, que estaba sentada a su lado en la mesa de Juana Viale. “Me llamó el Chiqui Abecasis (…), y me llamó esta mujer y me dijo `vos lo que tenes que hacer es esto’ y me mandó un contacto. Constelaciones familiares, y lo hice. Claro que lo hice, y ahora te cuento fuera de cámara”, recordó el actual jurado suplente de La Academia.

“Entonces me abrió la cabeza que un médico me diga tenés cáncer y todo en mi vida se me canceló. Yo me iba a ir dos meses a Australia a ver a un amigo que vive allá. Se canceló, así que dije ‘se rompió todo así que ahora me tengo que abrir a todo lo que me llega’. Es como la película Yes man de Jim Carrey, que le tenía que decir que sí a todo lo que venía”, señaló el actor.

“Leticia me lo mandó en el momento clave. Le dije cuándo es, ‘el próximo sábado’, ‘estoy ahí’ y estuve y llovía, eran las nueve de la mañana acá en (la calle Humboldt), acá a la vuelta, e hice constelaciones también”, cerró Fede Bal, muy agradecido con Leticia Brédice.