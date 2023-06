"Por favor, ayúdenme": la expareja del futbolista Lautaro Acosta lo denunció por violencia de género

Ludmila Isabella, a través de un posteo en Instagram, denunció por violencia de género a su ex pareja, el futbolista Lautaro Acosta. En sus stories, además, la joven mostró fotos de lesiones sufridas en distintas partes de su cuerpo.

"Me decía que si yo hacía o decía algo me iba a matar, a mí y a mi familia", escribió Ludmila en una carta que acompaña el posteo.

Según denunció Ludmila, Acosta, que juega en Lanús, la amenazó de muerte. En el escrito también cuestionó a la Justicia por no sacar "una medida cautelar".

LA CARTA COMPLETA DE LUDMILA ISABELLA

"Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicóloga y económica, de lo peor que se puedan imaginar, tengo fotos y audios para demostrarlo.

Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días. A mi ya me cagó la vida, me la arruinó, siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar. Me arrastraba por el piso y hasta llego a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita. Una vez llego a amenazarme con una cuchilla blanca que teníamos en casa de carnicero y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba.

Yo iba a la pieza de Beni -su hijo- y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión y pare o que le de un poco de lástima para poder calmarse, pero eso no pasaba. Me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación arrastrando y así seguía torturándome. Me sentaba, me hacía que lo mire y que le conteste todo lo que me iba diciendo. Me pegaba golpecitos en la cabeza o sopapos mientras me seguía diciendo barbaridades como ‘No ves que sos una mogoliquita’, ‘negra de mierda’, ‘puta’, ‘no te da la cabeza’. Eso es algo de todo lo que pase. Ni una cuarta parte.