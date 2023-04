Fátima Flórez se rió del rumor de infidelidad entre Norberto Marcos y Triana Ibáñez y la supuesta amante habló

Por más que Fátima Flórez se esfuerce en minimizar sus problemas con Norberto Marcos, la capocómica deslizó su fastidio con su expareja y exrepresentante, y lanzó carcajadas cuando le mencionaron el rumor de romance con Triana Ibañez.

"¿Es cierto que en una discusión le recriminaste un viejo amorío que él tuvo con Triana, la pareja de Mariano Martínez?", indagó el periodista de Socios del Espectáculos.

"Chicos, no tengo idea de nada", respondió entre risas Flórez a Santiago Riva Roy.

Y pícara, reafirmó: "No escuché nada, no sé nada".

En un momento, Pablo Layús la consultó sobre si le había "enviado una carta documento" a su mánager para que deje de manejarle la carrera, y a Fátima se le transformó la cara.

"No, no, no, no. No tengo nada de qué hablar", expresó Fátima Flórez sobre su polémica con Norberto Marcos.

HABLÓ LA SUPUESTA TERCERA EN DISCORDIA ENTRE FÁTIMA FLÓREZ Y NORBERTO MARCOS

Por otra parte, Socios del Espectáculos habló con Triana Ibañez, la señalada como la antigua tercera en discordia en el matrimonio entre Fátima Flórez y Norberto Marcos.

"Es horrible que digan algo así, totalmente falso", se defendió la actual novia de Mariano Martínez.

Al final, Triana Ibañez le aclaró a Nancy Duré por qué se fue del elenco de Fátima Flórez: "Ni ellos me desvincularon a mí, ni yo tuve algo con Norberto. Yo decidí renunciar después de trabajar muchos años con la compañía".