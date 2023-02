Fátima Flórez recibió una durísima carta documento de una productora norteamericana

Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, la productora estadounidense de cine Metro-Goldwyn-Mayer le envió una carta documento a Fátima Florez luego de que trascendiera que utilizaría la imagen de la empresa para un show.

“Después de las peleas con Susana, Moria, Carmen ahora se suma la productora de cine más importante del mundo que fue contra la imitadora y debido a esto la artista tivo que cambiar el nombre y la marquesina del su espectáculo”, contó el periodista.

En su transmisión, Etchegoyen siguió: “Fatima está enfrentada judicialmente a la productora de cine Metro-Goldwyn-Mayer y ahora te voy a mostrar el documento que comprueba esto”.

“El espectáculo se iba a llamar ‘Fátima de Película’ y tuvo que cambiarlo todo, ¿saben quién le salvo las papas a la imitadora? Messi y los muchachos de la selección. Con su equipo decidió llamar a su show Fatima es Mundial”, aseguró Juan.

FÁTIMA FLOREZ ENVUELTA EN UNA POLÉMICA CON UNA PRODUCTORA AMERICANA

Juan Etchegoyen agregó también que la demanda en contra de Fátima sigue en pie y que por este antecedente podría generarle problemas para ingresar a Estados Unidos.

“Con este antecedente peligra un futuro viaje de Fatima a EEUU, con un problema así la visa no te la dan, y ahí me están diciendo que las cartas documentos fueron varias, me agregan que la demanda sigue en pie, lo cual agrava la situación”, expresó.