Fátima Florez se despidió de Córdoba en medio de un escándalo: "Un verano para olvidar"

En medio de los fuertísimos rumores de separación, Fátima Florez se volvió a poner en el centro de la escena por un escándalo. La capocómica se despidió de Córdoba, donde estaba haciendo temporada, en medio de una polémica.

"La producción de la artista había anunciado con bombos y platillos que la despedida del espectáculo iba a ser en Cosquín y, a último momento, decidieron suspenderlo, pero no es que lo pasaron para otro día, trasladaron todo a Carlos Paz", reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Es la frutilla del postre de un verano para olvidar... Imagínate cómo estaba la gente que sacó entrada para verla". G-plus

Acto seguido, contó que los fans de Fátima se enojaron. "Es la frutilla del postre de un verano para olvidar... Imagínate cómo estaba la gente que sacó entrada para verla, es casi una hora de viaje y no todos podían ir a la villa, sacada estaba la gente... Lo que comunicaron desde el espectáculo es que no lo iban a hacer en Cosquín por cuestiones técnicas, el tema es que la gente que sacó el ticket no tiene la culpa y se vio afectada", sumó, con firmeza.

FÁTIMA FLOREZ ENFRENTA UNA CRISIS DE PAREJA CON SU MARIDO

En este contexto, Juan sumó que este escándalo se suma a la supuesta separación de Fátima.

"A todo esto, se suma que Fátima no estaría bien con Norberto, su histórica pareja, en Intrusos contaron la semana pasada que están en una fuerte crisis, ¿será por esto del cambio de sede que se desencadenó el problema?".

“Y no se olviden del conflicto de la artista con la Metro Golden Mayer, tema que Fátima decidió eludir por una razón obvia y que es todo muy grave”, sentenció, con respecto al conflicto legal que también enfrenta la humorista.