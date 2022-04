Los famosos despidieron con cariño a Hilda Bernard en las redes sociales

La colonia artística y el mundo del periodismo expresó su dolor en las redes sociales tras la muerte de la actriz Hilda Bernard. La reconocida figura tenía 101 años. Había sido parte de 50 novelas, pero había alcanzado gran popularidad con su papel de villana en Chiquititas.

Confirmado el fallecimiento de Bernard, Viviana Saccone, Alejo García Pintos, José María Muscari, Georgina Barbarossa, Cinthia Fernández, Ángel de Brito, Estefi Berardi, Valeria Schapira​ y más figuras del espectáculo despidieron a la icónica artista con sentidos mensajes.

"Querida Hilda, abrazo fuerte a toda su familia y amigos", tuiteó Saccone. "¡Adiós, Hilda, adorada! Siempre sonriendo y alentando a todos. Siempre generosa. Siempre, Hilda", expresó García Pintos.

Por otro lado, De Brito reaccionó en Twitter a la triste noticia con un corazoncito, y Estefi Berardi señaló: "Que en paz descanses, querida Hilda. Fuiste y serás mi actriz favorita de tu generación".

UN PROBLEMA DE SALUD ALEJÓ A HILDA BERNARD DE LA ACTUACIÓN

En 2014, Hilda Bernard sufrió un ACV, del cual logró reponerse, pero las secuelas le impidieron continuar con su carrera artística.

Ante la pérdida en el plano artístico de la actriz, en 2015, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina le dio un Martín Fierro a la Trayectoria.

Emocionada por el reconocimiento a su obra, y con el premio en sus manos, Bernard expresó: "Gracias APTRA por este gesto tan generoso. Me hacía mucha falta en este momento estas caricias. Yo me había propuesto trabajar hasta los 100 años, no me faltan tanto, me faltan cinco nomás, pero cayó este ACV que me hizo daño a la garganta, se me achicaron las cuerdas vocales y me hizo daño en las piernas".