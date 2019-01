"Hoy en día puedo contar que fui víctima de una violación. "Era un alumno mayor del ballet que tenían mis papás. Fue muy horrible la forma y reiteradas veces. Esa persona me decía que no podía decir nada, porque sino mi papá, que en ese entonces era policía, nos iba a matar. Entonces yo con mucho miedo... se me explotaba la cabeza. No sabía cómo reaccionar. Y bueno, lo mantuve en secreto hasta hace algunos años que pude contárselo a unos amigos".

Así, sin usar eufemismos y con enorme valentía, Facundo Mazzei relató a Intrusos el secreto y el dolor más grande de su vida. A comienzo de 2019, el bailarín que brilló junto a Mery del Cerro en ShowMatch, decidió arrancar el nuevo año sin esa mochila emocional que tanto le pesaba. Ahora, mientras disfruta del éxito de Siddharta, la obra de Flavio Mendoza en Carlos Paz, el joven charló con Paparazzi sobre las repercusiones familiares y sociales de su relato.

"¿Quién de mi familia fue el que más se sorprendió? Mi tío fue mucho más intenso, de querer hacer justicia por mano propia. Me preguntó cómo no había podido contarlo, charlarlo con ellos. Y mi papá, que está inquieto y nervioso por la situación. Era un alumno de él y tengo claro que siente responsabilidad", declaró.

Y aseveró sobre la aberrante situación que padeció de niño: "Hace seis años me enteré que está en silla de ruedas y, por dentro, sin poder compartirlo con nadie, sentí un gran alivio. Era su merecido. Y al mismo tiempo pensé que no se lo va a hacer a nadie más". Por último, Facundo recalcó que acudirá a la Justicia: "Tiene que ir a la cárcel".