En pleno séptimo mes de embarazo, Morena Rial (19) y Facundo Ambrosioni (19) se preparan para la llegada de Francesco Benicio, su primogénito. Jóvenes y enamorados, ambos se ríen ante la posibilidad de que el jugador de fútbol esté presente en el quirófano al momento del parto.

"Me gustaría estar con Morena, pero lo voy a decidir ese día según cómo me sienta, porque quise ver un poco en YouTube y me impresionó tanto que no vi más nada..." G-plus

Con fecha probable para el martes 2 de abril, Ambrosioni se sinceró en diálogo con la revista Gente cuando negó haberse puesto a investigar sobre el alumbramiento: “Me da impresión. El 7 empiezo el curso de pre parto y no me divierte nada”. Luego, Facundo blanqueó su pánico a presenciar el instante exacto en que su bebé saldrá del vientre materno: "Me gustaría estar con Morena, pero lo voy a decidir ese día según cómo me sienta, porque quise ver un poco en YouTube y me impresionó tanto que no vi más nada...".

Ante este panorama, Morena se resignó y bromeó: “Yo quisiera que Facu esté conmigo, pero si lo van a sacar en camilla prefiero que no esté, y preocuparme solo por el bebé”. Por lo pronto, Morena Rial contó que por ahora intentará tener un parto natural, ya que su gestación no presentó contratiempos que ameriten una cesárea.