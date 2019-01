Las últimas semanas de Facundo Mazzei (29) fueron muy movilizantes, primero con su desmayo en la pista de ShowMatch y luego por su revelación: "Cuando tenía 13 años, un alumno del ballet mayor de mis padres me violó reiteradas veces", contó. Instalado en Carlos Paz, donde protagoniza Siddharta, en busca de la verdad, el artista intenta volver a la normalidad tras el cimbronazo de fin de año.

Relajado y contento por el rol estelar que le dio Flavio Mendoza en su show, Mazzei contó la trastienda de su desvanecimiento en la semifinal del Bailando, luego de que Mery del Cerro revelara que había sido víctima de abuso por parte de dos adultos durante su niñez, que lo llevó a rememorar la vejación de la que fue víctima de niño. En una nota con la revista Pronto, Facu detalló los resultados de los análisis clínicos a los que se sometió a fin de año: “Me dijo el médico que tengo una arritmia ligada a la ansiedad y las emociones. 2018 fue un año con todo a flor de piel. Me hice una ergometría, ecodoppler y otros estudios. Me dio todo bien, pero por un mes tomé medicación para bajar la arritmia. Tengo que frenar la cabeza y bajar decibeles”.

En cuanto a su corazón, pero desde el punto de vista sentimental, Mazzei aclaró: “¡Mi corazón es un papelón! No aparece nadie. No sé si es porque me va muy bien en el trabajo o ni idea. Prefiero tener menos laburo y más amor. Salgo con amigos a bailar y me muestro predispuesto, pero no pasa nada. Si me gusta alguien, avanzo porque ya me cansé y si Mahoma no va a la montaña...”.

“Busco un compañero, tampoco busco mucha ciencia. Lo loco es que me encaran muchas mujeres. Es más, este año me replanteé volver a mis inicios y salir con mujeres, pero no hubo caso. Me gustan los varones, aunque muchas chicas me escriben por las redes. La mayoría de los mensajes que recibo son de mujeres”, cerró Facu Mazzei.