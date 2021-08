Fabiana Cantilo habló de su lucha contra las drogas y del impacto que le generó la situación de Chano: "Podría no haberla contado"

A dos semanas de que Chano Moreno Charpentier recibiera un disparo en el abdomen, tras resistirse a la autoridad policial, en plena crisis emocional y mental, Fabiana Cantilo visitó a Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand y habló de su lucha contra las drogas y del impacto que le generó lo que le ocurrió a su colega.

"Te quería hablar del tema de Chano. Vos habiendo estado en lugares oscuros, ¿cómo logra salir?", le preguntó Juana a la cantante.

En primera persona, Cantilo contestó: "Primero, queriendo. Una vez que estás adentro, tenés miles de recaídas. El arte te va a salvar y Narcóticos Anónimos es un grupo de gente contenedora, donde todo el mundo quiere salvar al otro, pero para llegar a eso tenés que asustarte un montón. Y depende de tu esencia. Yo me asusté miles de veces y volví a recaer. En mi ambiente no es fácil. Yo era adicta a algo que te despierta, el polvito que te despierta".

Poniéndole nombre a las cosas, Juana Viale señaló: "Cocaína". Y Fabiana Cantilo asintió: "La cocaína te saca el dolor. Por eso la gente la toma. Pero hay diferentes clases de adictos. Yo desde el primer día no quería saber nada. Al principio era en recitales, pero después te deprimís. Yo creo que uno es adicto a la depresión... Te saca el dolor, la angustia. Uno recurre a las drogas por el dolor". Y agregó: "Yo estudié, hice terapia, porque realmente quería salir. Pero a los hombres les cuesta más porque te tenés que rendir y saber llorar".

Volviendo al tema del exlíder de Tan Biónica, que se recupera paulatinamente en el Sanatorio Otamendi, la conductora apuntó: "Pero ¿qué sentiste cuando viste la noticia de Chano?".

Al tanto de los hechos y de la historia de su colega, Cantilo respondió: "Yo pensé que él estaba mejor y dije 'este boludo volvió a consumir'. Porque yo tengo gente en común que lo está cuidando. El problema son los asesores que tenés cerca, como fue el caso de Diego Maradona. Yo gracias a Dios no tengo gente que me adula. Tenés que practicar la humildad. Estamos hablando de gente complicada… Chano tiene que ir a los grupos, porque no quiere. No me dio bola, la vez que se lo dije".

"Cuando se recupere", le contestó Juana Viale. Y Fabiana Cantilo concluyó: "Está vivo. Podría no haberla contado".