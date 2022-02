Fabián Doman contó el gesto que tuvo Evelyn von Brocke tras debutar con su nuevo programa: "Me mandó un mensaje que me conmovió"

En medio del feliz momento que vive por embarcarse en un nuevo desafío al frente de la conducción de Momento D, el nuevo ciclo de eltrece, Fabián Doman reconoció que un gesto que tuvo Evelyn von Brocke, su exesposa con quien tiene a sus hijos Constance y Marc, logró conmoverlo.

“De los mensajes que recibí en el día de ayer (por el lunes 14 de febrero), uno de los que más me conmovió fue el de Evelyn”, comenzó diciendo el presentador, destacando la actitud de la periodista en vivo.

Fue entonces que, tras escucharlo, Pampito quiso indagar más sobre el tema: “¿Qué te puso, se puede saber?”, preguntó el panelista. Sin embargo, Doman no quiso ahondar en detalles: “No, un tema profesional me puso”.

"De los mensajes que recibí en el día de ayer (por el lunes 14 de febrero), uno de los que más me conmovió fue el de Evelyn (von Brocke, su exesposa)". G-plus

“Como en Mañanas argentinas, me puso la parte de la historia profesional de mi carrera, un mensaje que, inclusive, se lo mostré anoche a Viviana (Salama), mi pareja, que se sorprendió del buen mensaje que me mandó”, cerró, sincero.

Más sobre este tema Fabián Doman y su esperado regreso al frente de Momento D: "El que trabaja en la tele nunca se va"

ASÍ ARRANCÓ FABIÁN DOMAN MOMENTO D

Unos minutos después el conductor comenzó con su esperado magazine. “Acá estamos, señores. Llegó el momento de Momento D, ahora sí formalmente. Buenas tardes, ¿cómo están?”, expresó sobre el programa.

“Nosotros privilegiamos mucho la información, así que vamos ahora con un último momento”, dijo, mientras iban a la actualidad.

Doman está por un equipo de panelistas integrado por Gabriel Schultz, Silvia Fernández Barrios, Cinthia Fernández, Gastón Marote, Carmela Bárbaro y Pampito. Además de móviles de Rulo y Giuliana Salguero.