Uno de los conflictos más fuertes entre Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) reside en el hecho de mostrar públicamente a sus hijas Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5). La top incluso pidió una medida cautelar para que su ex y Mica Viciconte no puedan compartir fotos de ellas y el futbolista hizo lo propio con la modelo.

En medio de este escándalo judicial y mediático, llegó el cumpleaños de Sienna y Nicole le explicó a Ciudad por qué viajó a Miami en la semana del cumpleaños: “Martes y miércoles, que son sus días, no me deja verlas. Y decidió festejarle el cumpleaños solo… por lo tanto no importa esté donde esté, sea Buenos Aires o China. A mi hija la puedo ver lamentablemente recién el jueves que es mi día. Mañana la retiro del jardín y es su festejo con sus compañeros”.

Luego de que Nicole revelara que Fabián no la dejaba ver a su hija en ese día tan especial, Cubero y Mica Viciconte celebraron la llegada de los 5 años de Sienna en El Corralón, un bodegón muy concurrido por la farándula…. y la prensa.

Si bien Cubero y Mica no compartieron postales del festejo debido a la medida cautelar, los amigos de la pareja sí lo hicieron y las redes se vieron repletas de videos e imágenes de la cena, en la que Sienna sopló las velitas en una “chocotorta” que le hizo Viciconte.

La reacción de Nicole, seguramente, no se hará esperar….

