Extremo cambio de look de Alex Caniggia en el Hotel de los Famosos: "Soy un gallo"

Dueño de una personalidad y un look sin igual, Alex Caniggia puso su cabeza en manos del estilista Iván y se realizó un cambio de look extremo en El Hotel de los Famosos.

"Vamos a hacer amarillo y rojo", le dijo el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia al peluquero, listo para dejar atrás el platinado.

Con el color hecho, Alex se miró al espejo y se mostró encantado con su nuevo estilo: "Es un look sanguinario. No sé si soy un gallo o Pikachu. ¡Qué tremendo! Me encantó, Ivan. Sos el uno. Los unos, con los unos".

"Se puede decir que soy un gallo", resumió Alex Caniggia, con su "cresta" renovada.

LA REACCIÓN DE MARTÍN SALWE AL VER A ALEX CANIGGIA

Ansioso por ver cómo le quedó el nuevo look a Alex Caniggia, Martín Salwe fue el primer participante de El Hotel de los Famosos en ingresar al cuarto, en donde estaba su compañero, para verlo.

"¡Todo le queda bien! Me da bronca. Se puede hacer cualquier cosa y le va a quedar perfecto", dijo el periodista, halagando la cresta de gallo a Alex.