Explosivo posteo de Carolina Aguirre contra Jimena Barón: "Ridícula, saliste con un proxeneta y le decías mentirosas a las ex de Osvaldo"

La polémica que despertó la promoción que hizo Jimena Barón para Puta, su nuevo tema, hizo que se abra un debate entre dos posturas que parecen irreconciliables dentro del feminismo sobre la prostitución: la abolicionista y la regulacionista. La cantante hizo un extenso descargo que no pasó desapercibido y una de las voces más críticas fue Carolina Aguirre, autora de Argentina, tierra de amor y venganza. En los comentarios del mismo posteo de Jimena le dedicó duras palabras y luego siguió despotricando contra ella y su posición desde su cuenta de Instagram.

La guionista es una férrea defensora del abolicionismo, la corriente que sostiene que todas las prostitutas trabajan forzadas en mayor o menor grado, sin ser conscientes de ello, y que por tanto es una forma de violencia contra la mujer. Mientras que Jimena, en su descargo y por el apoyo explícito que le da a la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), Georgina Orellano se acerca a una postura regulacionista, aquella que considera la prostitución como un trabajo más y exige la intervención del Estado para el reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social de quienes lo ejercen libremente.

La escritora había mostrado su desagrado por la publicidad de Jimena: “Qué horror lo de Jimena Barón. Qué decepción para el feminismo. Qué tristeza”, había escrito, sin embargo terminó haciendo un duro descargo cuando la cantante hizo una defensa sobre su lucha como feminista. La trató de “burra”, “soberbia” e incluso recordó las relaciones que Jimena tuvo con Daniel Osvaldo y Rodrigo Romero, quien fue acusado por su expareja de obligarla a prostituirse.

“¿Yo qué hacía? Yo escribía sobre abolicionismo y prostitución mientras vos salías con un proxeneta como el doble de Rodrigo. ¿Yo qué hacía? Yo denunciaba en el diario del domingo a mi ex por golpeador, mientras vos le decías ‘mentirosas’ a las cuatro exmujeres de Daniel Osvaldo que decían que era violento y que había abandonado a sus hijos”, empezó escribiendo Carolina.

“¿Qué hacía? Levantaba el cartel de #NiUnaMenos para la primera marcha hace años en los Martín Fierro, mientras las actrices no porque no les combinaba con el vestido. No me siento mejor que vos por eso, pero vos preguntás qué hacíamos las otras mientras vos componías tus temas sobre proxenetas. Te lo cuento así, sabés, porque sos una paracaidista que no sabe nada y encima nos subestima y nos torea diciendo ‘qué hacíamos’. Íbamos a marchas cada vez que había un femicidio, a dormir al Congreso esperando leyes. Vos estabas haciéndole alfajores de maicena a Osvaldo o diciéndole ‘mentirosas’ a sus exes. Bajate del pedestal", siguió.

"Encima nos increpás y nos tratás de boludas con toda esa argumentación ridícula sin conexión lógica. No tenés arreglo. Y todas estamos expuestas. No sos Kim Kardashian. Ridícula. Bancás una proxeneta y tratante”, siguió la guionista.

“Al menos podrías haber pedido perdón y haber dicho ‘soy una burra, no se nada, nadie nació feminista, todas aprendemos a diario’. Cómo te atrevés a decirles a las demás ‘qué hicieron’ cuando todo lo que tenemos es gracias a lo que hicieron las que vinieron antes que vos. Vos estudiás. Tenés un sueldo. Votás. No te puede violar tu marido. Podés ir a una comisaría de la mujer. Podés salir del país. Ir a la universidad. Todo gracias a lo que hicieron otras antes que vos. Soberbia. Agradecé y callate. Todo lo que tenemos es gracias a las feministas. Qué horror”, finalizó Carolina Aguirre, al hueso por la postura de Jimena Barón.