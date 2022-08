El explosivo pedido de María Becerra sobre China Suárez en un show: "No quería cruzarse"

China Suárez, actual novia de Rusherking, asistió al mismo recital que María Becerra, la expareja del trapero. En el show, Rusher se presentó con Tiago PZK, amigo del trapero y también de María.

Y el escándalo se habría desatado cuando Tiago nombró en una de sus canciones a China, cuando la letra indicaba que nombraría a María.

"Yo vi una situación incómoda en ese momento, María Becerra nunca quiso cruzarse con China Suárez, un hombre se acercó a ella y la apartó unos 30 metros de donde estaban todos", indicó la periodista Paula Silva en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

EL INCÓMODO PEDIDO DE MARÍA BECERRA SOBRE CHINA SUÁREZ

En este contexto, la periodista remarcó que María, una y otra vez, habría pedido no cruzarse bajo ningún concepto con China.

"María Becerra nunca quiso cruzarse con China Suárez". G-plus

“María termina viendo el show a unos 30 metros de donde estaban los amigos de Tiago, los organizadores del evento me dijeron que fue un pedido de Becerra no cruzarse con China Suárez".

"Rusherking dijo en su momento que no terminó bien con María y los organizadores me comentaron esto, que ella habría pedido no cruzarse con China; es un escándalo porque se vio que el hombre apartó a María y automáticamente apareció ahí China para ver a su novio cantando con Tiago”, explicó Paula en diálogo con Juan.