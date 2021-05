El explosivo ofrecimiento de Romina Richi a Jimena Barón: "Si querés a mi bailarín, te lo presto y comemos las dos"

Romina Richi mandó al frente a Jimena Barón y reveló que le escribió a Juan Manuel Palao por redes sociales. La actriz hizo un picante ofrecimiento a la jurado de La Academia en el que incluyó a su compañero de equipo: “Si querés a mi bailarín, te lo presto y comemos las dos”.

Todo comenzó cuando le informan a Marcelo Tinelli que la jurado comenzó a seguir al bailarín en Instagram y decidió consultarle: “¿Usted lo empezó a seguir Jime a Juan Manuel Palao?”. Situación que tomó la tomó por sorpresa y allí Romina reveló que le escribió.

“Hablamos porque trabajamos juntos, estuvo en un video clip mío. Yo como una tonta no lo dije la vez pasada. Igual vos tenés novia, ¿cómo me decís esas cosas?”, le dijo Jimena a Juan Manuel y este le respondió: “Yo estoy soltero, cuando quieras vamos a tomar algo. Yo no tengo dueña ni dueño”.

Más sobre este tema Conocé a Juan Manuel Palao, el bailarín de Romina Richi que causó furor en ShowMatch

El divertido intercambio continuó y Romina Ricci se metió en la conversación. “Ahhh entonces seguimos hablando, yo vi en un programa que tenías novia”, dijo la intérprete de La Cobra y la actriz se sumó: “Si pero comemos las dos porque me están dejando a mí de lado”.