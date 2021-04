Explosivo chimento sobre Tucu López tras su separación de Jimena Barón: "Ya está en otra, hace un mes stalkea a otras chicas"

El regreso de Jimena Barón a las redes sociales para promocionar Flor de involución, su nuevo y picante tema inspirado en su relación con Daniel Osvaldo, también sirvió para que contara que estaba separada del Tucu López. Horas más tarde, el participante de Corte y Confección Famosos había aclarado ante los medios: “La separación fue hace un mes y yo estoy re bien”.

Ese bienestar del locutor tendría una pícara explicación, según contó Mariana Brey en Los Ángeles de la Mañana: “El Tucu ya está en otra, hace más de un mes empezó a stalkear a otras chicas”. En ese momento, Ángel de Brito también se preguntó si López había declinado participar en ShowMatch dado que no figuraba en la lista de 20 confirmados por laflia.

Brey: “El Tucu ya está en otra, hace más de un mes empezó a stalkear a otras chicas” G-plus

Entonces, Brey precisó: “Yo lo que sé es que él estaba muy asustado por la parte mediática, y más ahora, a partir de que se separó de Jimena. Pero no sé si bajó”.

En esa misma sintonía, el propio Tucu se había definido como “soltero” y había sido categórico en cuanto a una posible reconciliación con la jurado de La Academia: “Yo nunca volví con una ex. Cuando cierro un vínculo ya está. Va por ese lado. Es eso”. En cuanto a su noviazgo con Jimena Barón, el Tucu lo había resumido: “Fue una relación que anduvo lindo, después no anduvo lindo y ya. Como cualquier relación o vínculo, no pasa nada. La pasamos bien, después no tanto y ya está”.