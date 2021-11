Explosiva versión de Pampito sobre Jimena Barón en La Academia: "No la fuma nadie porque siempre tiene un 'pero'"

La recta final de La Academia sacó a la luz las internas dentro del programa, y en este caso la señalada es Jimena Barón.

"No la fuma nadie", afirmó Pampito luego de contar en Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine) qué es lo que se comentaría por la producción en los pasillos de los estudios Baires, donde se graba el reality de Marcelo Tinelli.

Entre risas socarronas, el panelista desplegó los argumentos los compañeros para quejarse de Barón: "Siempre tiene un pero, un problema de agenda, siempre necesita algo de vestuario que debería llevárselo ella".

Luego de que Lourdes Sánchez reemplazara a Jimena Barón en La Academia de ShowMatch, en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) analizaron la ausencia de la jurada y sorprendieron con su consulta al aire.

"¿Me parece a mí o a Marcelo Tinelli no le gustó mucho este viaje relámpago de Jimena? No es una instancia para irte de viaje, ¿no?", comenzó diciendo Gaby Fernández, deslizando que al conductor no le habría caído bien la decisión de la cantante.

"No es instancia y tampoco nadie sabía a dónde se fue no por qué se fue?", respondió Lourdes. Y cerró, pícara, en referencia a la chance de que la artista se reincorpore al programa en los próximos días: "Pero, ¿vuelve? No sé, es una pregunta".