Explosiva versión de Mariana Brey sobre Rocío Marengo y Eduardo Fort: "Él la habría dejado antes del episodio que vimos en televisión"

El 15 de septiembre, Rocío Marengo hizo una explosiva catarsis en La Academia en la que arremetió contra Eduardo Fort, empresario que hasta ese momento era su pareja. A una semana del tremendo descargo, Mariana Brey lanzó en LAM una picante información.

"La versión que corre fuerte es que él la habría dejado diez días antes del episodio que vimos en televisión. Que tuvieron una crisis fuerte y plantearon la separación", dijo la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Atenta al llamativo rumor, Yanina Latorre le preguntó: "¿Y por qué haría eso si él ya la había dejado?". Y Brey analizó los posibles motivos que podrían haber desencadenado la visceral reacción de Marengo en La Academia.

"Los motivos pueden ser miles. Presión, despecho. Las emociones no se pueden dominar, manejar, las podés gestionar. Pero ella ese día se vio quebrada al aire y contó lo que contó", agregó Brey, mientras Rocío Marengo prefiere no aclarar públicamente cuál es su relación actual con Eduardo Fort.

Rocío Marengo explotó contra Eduardo Fort en la pista de La Academia por su falta de apoyo

Rocío Marengo dejó de lado el resguardo con el que siempre habla de Eduardo Fort e hizo un fuerte descargo en su contra en la pista de La Academia, en donde rompió en llanto.

"Estoy hace ocho años remando, acompañándolo, y él no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya… ¡Estoy harta! ¡Repodrida! ¡Ocho años estuve al lado de él bancándome a la ex que sale a tratarme de prostituta en todos lados! Soy su mujer desde hace ocho años, y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza?", expresó Marengo, sin filtro y visiblemente angustiada.

"Me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir y se fue a los EE.UU. un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna, y no es capaz de venir. Entonces, me da lo mismo Eduardo Fort, hacete cargo. Tenés una novia, ¿no querés venir? Chau, flaco. Vos preséntame un candidato, estoy hasta acá. Hasta acá. No hago más que remar en mi vida sola", agregó Rocío, bajo la empática mirada de Marcelo Tinelli y todos los miembros del jurado, quienes se conmovieron con su descargo.