Explosiva respuesta de Flor de la Ve a Wanda Nara por su polémico audio: "No me vas a enseñar cómo hacer las cosas"

La decisión del DT de PSG de prescindir de Mauro Icardi del plantel principal desencadenó que Wanda Nara cruzara a Flor de la Ve tratándola de "ignorante que habla sin saber" por contar la noticia, y la conductora de Intrusos le respondió al hueso.

"Vos no me vas a enseñar a mí cómo tengo que hacer las cosas. Es lo primero que voy a decir. ¿Ok?", arremetió Flor de arranque.

Entonces, después de que pasaran el audio de WhatsApp al aire con el descargo completo de Nara luego de que marginaran a su marido del equipo principal que comparte con Lionel Messi, De la Ve fustigó: "¿Acabo de escuchar mal? ¿No está apartado? Está a-par-ta-do. Está apartado del equipo principal".

"Es como que a vos te llamen de un canal importante para trabajar como conductora de Intrusos, y te dicen 'te apartamos, te sacamos, pero te vamos a seguir pagando'. Yo creo que igual, para mí está pésimo eso", continuó.

"A mí no me haría sentir bien. Yo creo que a él tampoco. Sé que tiene la posibilidad de elegir, que tiene millones, y todo. Deportivamente… no sé, yo soy bastante ignorante en el fútbol, pero no sé si está bueno que tu marido esté en el banco. O jugando con un equipo menor que el de Messi. Es mi humilde opinión", concluyó Flor de la Ve contra Wanda Nara.

MAURO ICARDI FUE SEPARADO DEL PLANTEL PRINCIPAL DE PSG POR EL DT, CHRISTOPHE GALTIER

El detonante de la polémica entre Wanda Nara y Flor de la Ve se dio a raíz de la decisión del DT de París Saint-Germain de darle vía libre a Mauro Icardi.

"Icardi se incorporó al grupo de entrenamiento de la tarde. Me reuní con él para decirle que no seguirá en el grupo. Creo que es importante que se relance en otro lugar, por el interés de todos", afirmó Christophe Galtier.

De esta manera, Mauro y Wanda tendrían hasta el 31 de agosto para acordar contrato un nuevo club, o quedarse en París entrenándose con el resto de los futbolistas que el técnico no tiene en cuenta, a la espera de que Lionel Messi, Neymar o Kylian Mbappé se lesionen y pueda recuperar terreno.