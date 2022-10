La explosiva reacción de Tamara Báez tras la aparición del video de Wanda Nara en el country donde vive

La aparición de un video donde se vería a Wanda Nara dentro de un auto negro de altísima gama en el country donde vive Tamara Báez (23) envalentonó a la ex de L-Gante (22), y se desahogó con un contundente descargo.

"¡Vieron que yo no miento!", exclamó la madre de Jamaica (1) en un mensaje a Estefi Berardi.

La reivindicación de la influencer se dio luego de que en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) mostraran las imágenes que grabó una curiosa dentro del barrio cerrado donde Báez, en el cuál se escucha "¡está Wanda!".

Es que en un primer momento, la jurado de ¿Quién es la Máscara? había negado su ingreso al country aduciendo que había estado trabajando en el programa de Natalia Oreiro.

Por otra parte, L-Gante había hecho saber que ni él ni Wanda Nara habían estado en las inmediaciones de la casa de Tamara Báez.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA CUANDO LE PREGUNTARON SI FUE A LA CASA DE TAMARA BÁEZ

Por otra parte, Wanda Nara manifestó su fuerte fastidio cuando un notero de LAM le preguntó si había ingresado al country donde vive Tamara Báez.

Primero, Wanda hizo una mueca pícara al escuchar si "es verdad que no dejó entrar a Mauro" a su casa, o si fue al programa de Natalia Oreiro: "No conozco a nadie y no voy a hablar de nada".

Luego, Wanda Nara se despegó de los escándalos de L-Gante con Tamara Báez: "No quiero ni escuchar las preguntas. Me malhumora (sic). Me malhumora tanta tontería".