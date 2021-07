Explosiva pregunta al aire de Nazarena Vélez a su novio frente a Florencia Peña: "¿Vos la encararías?"

En Flor de equipo estuvieron Nazarena Vélez y su novio, Santiago Caamaño para responder el Cuestionario Intragable donde los famosos comen mezclas imposibles si no quieren contestar preguntas incómodas. Esta vez la pareja aceptó el reto y fue la exvedette quien sorprendió a su novio con una tremenda pregunta… ¡sobre Flor Peña!

“Si no estuviéramos en pareja, ¿la encarás a Florencia?”, lanzó Naza, a quemarropa en la primera pregunta al actor. “¿Es necesario esto de arranque? ¡Yo esperaba esto para la cuarta o la quinta pregunta! Ella arrancó allá arriba”, se quejó con humor la conductora.

“Arrancó forte. Si estaría solo, si”, comentó Santiago, muy tranquilo pero la respuesta hizo que la animadora también se queje. “Bueno, tampoco ese sí. A mí si me vas a encarar, encarame bien. A mí no me vengas con la onda ‘y si estoy al pedo me la encaro a Florencia Peña’. Estuvo bien”, remató, divertida.

Nazarena: "Si no estuviéramos en pareja, ¿la encarás a Florencia?". G-plus

Nazarena en ese momento explicó por qué quiso saber eso de su pareja. “Es para saber los gustos. Por qué él nunca me habilita nadie. Le pregunto ‘¿saliste con esta?’ y nunca salió con nadie”, comentó la actriz.

Flor: "Podríamos hacer un poliamor, pero podría estar Naza, yo y nosotras incluir a alguien". G-plus

En la misma línea, Florencia Peña cerró con todo. “Podríamos hacer un poliamor, pero podría estar Naza, yo y nosotras incluir a alguien”, concluyó, después de la pregunta fulminante de Nazarena Vélez a Santiago Caamaño.