La expareja de Mario Guerci aseguró que la quiere desalojar de la casa en donde vive con su hijo: "Es un negador"

Lejos de la pantalla tras su exitoso paso por La Academia, Mario Guerci volvió a ser noticia tras la delicada acusación de Sol Pardo, su expareja y la madre de su hijo Mirko, de 11 años, quien afirmó que la quiere desalojar.

"Lo que Sol Pardo les dice a las amigas es 'nunca recibí tanta solidaridad. Gente que jamás pensó que yo estaba padeciendo esto, se enteró y me quiere ayudar’”., comenzó leyendo Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo (lunes a viernes, 11 horas, por eltrece), visibilizando el conflicto.

Luego, la periodista continuó compartiendo la palabra de la expareja de Guerci: "Mario no es lo que piensan, porque miente. ¡¿Qué no hay conflicto?! Es un negador de la vida. Así fue siempre, desde el embarazo".

"No lo demando por hostigamiento y maltrato psicológico porque ya no tengo fuerzas. Hasta ahora fue una lucha en silencio", continuó diciendo Sol.

"Me contactaron hasta de centros de ayuda de la mujer. Me siento más contenida. Yo no voy a salir a hablar directamente. La Justicia va a hacer todo. Tengo muchos testigos famosos que pueden dar fe y acreditar lo que digo de él", arremetió Pardo.

MARIO GUERCI NEGÓ HABER PEDIDO QUE SU EX DESALOJE SU CASA

En medio de versiones de romance con Soledad Bayona, su entonces compañera de La Academia, Mario Guerci fue abordado por la notera de Socios del Espectáculo y negó haber pedido que la madre de su hijo deje la casa.

"Se habló de un posible desalojo. Me gustaría que vos nos des tu versión de los hechos", le comentó la cronista. Muy serio y sin titubear, el modelo contestó: "No, ¿desalojo? Para nada. Tengo la mejor relación con la madre de Mirko. Es una excelente madre y está todo bien".