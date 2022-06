La exesposa de Toto Salvio lanzó explosivos tweets en contra del jugador: "Sos la peor persona que existe"

Magalí Aravena, la ex de Eduardo “Toto” Salvio publicó una serie de fuertes tweets contra el delantero de Boca Juniors luego de las apasionadas fotografías que este compartió en sus redes sociales junto a su novia Sol Rinaldi.

Tras el altercado que ambos protagonizaron en Puerto Madero a mediados de abril, cuando el futbolista arrastró a su ex con su camioneta por la calzada luego de que ella se abalanzara sobre el vehículo a raíz de un posteo de Rinaldi en la casa que compartían.

En aquella ocasión, Aravena denunció al jugador, que estuvo algunas fechas sin jugar en el xeneize, y la relación entre ellos se cortó aunque con muchos reproches de ella a través de las redes, y este fin de semana Salvio volvió a encender la mecha.

LA EX DE SALVIO LE SALIÓ AL CRUCE EN LAS REDES SOCIALES TRAS UN POSTEO JUNTO A SU NOVIA

El futbolista, cuya continuidad en Boca se puso en duda esta semana debido a que no le han renovado el contrato, publicó una serie de apasionadas fotos junto a Sol Rinaldi, conocida como Sol Sheckler, y provocó un nuevo estallido de Aravena, que estaba enojada porque no fue a ver a su hijo jugar al fútbol.

“Una vez más priorizando tu PUTO EGO. Una vez más ellos esperándote… y ahí estás queriendo obligar a dos nenes chiquitos a conocer a alguien QUE NO QUIEREN. SOS MIERDA, SOS BASURA, SOS LA PEOR PERSONA QUE EXISTE”, escribió en un tweet.

“Me callé MIL COSAS QUE HICISTE, para cuidarlos a ellos pero BASTA. NO ES NO”, agregó en otro mensaje, al tiempo que un usuario le hacía una observación sobre el delantero.

“A mí me extraña de Toto que esté lesionado y no vaya a ver a su hijo a jugar a la pelota, él mismo sabe lo importante que es para acompañar en el proceso del fútbol infantil”, decía el tweet que Magalí compartió con un último comentario.

“GRACIAS A Dios UNOOOO, ¡uno que ve las cosas y con corazón!”, cerró Magalí Aravena en su furioso descargo contra Toto Salvio, que además que compartió serie de stories de Instagram regresando del citado partido junto a su hijo y la hermana.