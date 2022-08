La exempleada de Wanda Nara recordó el escándalo con la China Suárez por Mauro Icardi: "Una amiga me lo contó y yo no creía"

Un día después de regresar al país Carmen Cisnero, quien se hizo conocida como la empleada de Wanda Nara por el reclamo laboral que realizó, visitó Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) para hablar de su situación y lo que vivió en Italia con la familia de Mauro Icardi.

Carmen Barbieri indagó en el vínculo que tenía la empresaria con el futbolista, en especial cuando surgió la polémica por la infidelidad con la China Suárez.

“¿Alguna vez ella te contó algo muy privado? Cuando tuvo la separación y se hablaba de una tercera persona, ¿nunca lloró en tus brazos? ¿Nunca lloró con vos?”, indagó. “No, yo estaba sentada ahí”, dijo tímidamente la mujer.

"Fui y la llamé. Le dije ‘hola, ¿cómo estás?’. Me dijo ‘estoy más o menos, con dolor de garganta’. La dejé. Como yo sabía no le iba a preguntar de la vida de ella". G-plus

LA EXEMPLEADA DE WANDA NARA HABLÓ DE LA SEPARACIÓN DE MAURO ICARDI Y LA MEDIÁTICA

“¿Pero no hablaba con vos? Si yo tengo una persona trato de desahogarme”, ahondó la conductora. “Sí, habló conmigo pero yo me enteré de todo el problema de que se había separado por la televisión. No, por la televisión, no. Porque me contó una amiga”, aseveró.

“Una amiga me dijo ‘mirá que se separó fulana’. Yo no sabía, no creía. Me comentaban, pero yo no sabía nada”, contó Carmen, quien rompió en llanto en el ciclo, para luego hablar de la charla que tuvo en aquel momento con la empresaria.

