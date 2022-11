El exabrupto de Ximena Carpisto sobre Alfa de Gran Hermano 2022 ante la versión de romance con Georgina Barbarossa

Una foto de Georgina Barbarossa (67) con Walter "Alfa" Santiago (60) había desatado rumores de romance vintage, alimentados por relatos del propio jugador de Gran Hermano 2022, y Ximena Capristo se despachó horrorizada ante la versión.

"¡Qué asco, Georgi!", exclamó la esposa de Gustavo Conti en A la Barbarossa cuando en el programa bromeaban con qué pareja iría Georgina al casamiento de Florencia Peña en Salta.

Fue Lio Pecoraro recordó quien hizo el chiste: "Va con el novio, Alfa quedó en la casa".

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: el papá de La Tora tildó a Juan de mufa y se enojó con Georgina Barbarossa

Ahí, Georgina Barbarossa se puso firme con humor: "¡Pero Alfa no es mi novio, chicos! Yo salgo con gente más joven, chicos".

QUÉ HABÍA DICHO ALFA DE GRAN HERMANO 2022 SOBRE GEORGINA BARBAROSSA

En los primeros días en la casa, Alfa de Gran Hermano 2022 había hecho gala de su vínculo con Georgina Barbarrossa.

Más sobre este tema Revelan picantes detalles del escándalo de Tomás Holder con Georgina Barbarossa al aire: "Se vivió una situación muy tensa"

"Nos conocimos por redes sociales, por una aplicación, pero no era de citas. Nos vimos un montón de veces, y cuando vino a casa me preparó empanadas de tripa gorda y se quedó en la vereda. Fue un agradable encuentro", había dicho el polémico participante del reality.

Sin embargo, Georgina Barbarossa tomó distancia de los dichos de Alfa: "Fue alumno mío, no tuvimos nada que ver. Te lo juro. Lo aprecio mucho. Y si hubiera pasado algo, lo hubiese dicho, no tengo ningún inconveniente, no tengo nada oculto".