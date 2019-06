El debut de Morena Rial en el Súper Bailando, donde participó en la salsa de a tres junto a Charlotte Caniggia y Agustín Reyero, no alcanzó las expectativas del jurado y sólo sumó 13 puntos, además de contundentes críticas.

Sin embargo, una de las actitudes que más le molestó a la famosa invitada fueron las risas de Florencia Peña y Pampita Ardohain al momento de dar su devolución. Y tras conocerse que el jurado había decidido mandar al equipo al teléfono con Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, More estalló de furia.

"La verdad ni las miré a Pampita y Florencia, tengo cosas más importantes que mirarlas… ¡Se rieron! O sea… ¿de qué te estás riendo?. No esperaba nada de ellas, si son dos soretes". G-plus

Seguida por las cámaras de Hay que ver, la hija de Jorge Rial se refirió a la actriz y a la modelo: "La verdad ni las miré a Pampita y Florencia, tengo cosas más importantes que mirarlas… ¡Se rieron! O sea… ¿de qué te estás riendo?", comenzó diciendo la entrevistada.

"Obvio que Charlotte va a ser salvada por el público porque contra Piquín, se va él. Igual, posta me chupa un huevo. Pobre Charlotte, pero ¿qué voy a hacer?", agregó.

Por último, Morena arremetió contra las mujeres del jurado por no sentir que valoraran su esfuerzo, a pocos meses de dar a luz a Francesco, su primer hijo junto a Facundo Ambrosioni: "Dos de ellas son madres. No importa. Si ellas se ríen, saben de qué se ríen. El perdón se dice en la cara, no a través de una cámara. Tampoco esperaba nada de ellas, si son dos soretes".

¡Tremendo!

