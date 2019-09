El exabrupto de Mica Viciconte en medio del escándalo de Cubero y Nicole Neumann: "Si te inflan los huevos, uno explota"

Separados desde mayo de 2017, Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) escribieron un nuevo y escandaloso capítulo, luego de que la modelo y panelista rompiera en llanto en Nosotros a la Mañana, argumentando que su ex le habría revocado el permiso para que viaje al exterior con sus hijas, Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5).

"Yo me fijo en lo que hago yo. Si me llega una cautelar, la respeto. A mí me fortaleció y a Fabi también. Pero, a ver, uno es humano y si te inflan los huevos, explotás" G-plus

Ese mismo día, Ángel de Brito reveló en Los Ángeles de la Mañana la tremenda frase que la blonda dijo en el corte de su programa, apuntando a Cubero y Mica Viciconte: "Me quieren ver muerta".

Con la polémica resonando en los medios, Viciconte no se quedó callada, pese a tener una medida cautelar vigente desde mayo, que le impide hablar de Neumann y exhibir a las menores.

"¿La embrujaste? ¿La querés ver muerta?", le preguntó el notero de Incorrectas. Y Mica contestó: "Ay, chicos, siento que tengo 5 años. No. Es una tontería, algo inmaduro, un delirio. Tenés que ser muy 'hdp' para desearle la muerte a alguien. Yo no estaría con un 'hdp' y calculo que Fabi tampoco estaría con una 'hdp'".

Ante la consulta de si creyó el llanto de Neumann en TV, la exchica Combate evito la puntual respuesta, pero se despachó con un exabrupto sin filtro. "No me interesa, no hablo. Tengo una cautelar, que está para los tres. Yo me fijo en lo que hago yo. Si me llega una cautelar, la respeto. A mí me fortaleció y a Fabi, también. Pero, a ver, uno es humano también y si te inflan los huevos, uno explota… Pero cuando uno está tranquilo, habla tranquilo", dijo la novia de Cubero, cansada de la tensa relación que mantiene su pareja con la modelo top.