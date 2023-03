El exabrupto de China Suárez en plena nota cuando le preguntaron por Wanda Nara: "Yo no le falto el respeto a la gente"

Todo venía muy bien en la nota que Santiago Riva Roy le hizo a Eugenia “la China” Suárez para Socios del Espectáculo. Sin embargo, cuando el cronista quiso nombrarle a Wanda Nara, la actriz y cantante lanzó un tremendo exabrupto.

Santiago: -Te quiero preguntar, con todo respeto, si no te gusta la pregunta, no te vayas caminando de la nota.

China: -Me voy a ir porque me estás diciendo esto.

S: -No te vayas, terminémosla bien.

C: -Escuchá, terminémosla bien. ¿Para qué vas a hacer la pregunta que yo sé que no querés hacer?

S: -Después me dicen ‘no le preguntaste a la China por Wanda’.

C: -Vos tenés que tener huevos, plantarte en la vida y decir ‘yo no hago esas cosas’. Yo no le falto el respeto a la gente y no hago sentir incómodo al otro. No la cag…

S: -Eugenia, gracias por esta nota. No es la intención incomodarte, de verdad.

C: -Estuviste a punto. No me incomodaste.

S: -No mates al mensajero. Chau, divina.

¡Qué momento!

FUERTE DECLARACIÓN DE AMOR CHINA SUÁREZ A RUSHERKING

Desde que comenzó su historia de amor, Eugenia “la China” Suárez y Rusherking comparten con sus seguidores su día a día en pareja, los viajes que realizan juntos y las románticas declaraciones de amor que se dedican.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la actriz y cantante dio detalles de cómo le cambió la vida el músico desde que se conocieron: “Nunca, nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido”, comenzó diciendo la China en un posteo que subió a Instagram Stories junto a una postal donde se lo ve al músico abrazándola mientras le da un cálido un beso en la mejilla.

“No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste”, agregó, dejando en claro el mal momento que estaba atravesando antes de que Rusherking le diera todo su amor, tanto a ella como a su familia.

“Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, cerró la mamá de Magnolia y Amancio (frutos de su relación con Benjamín Vicuña) y Rufina, a quien tuvo con Nicolás Cabré, muy enamorada.

Por su parte, el cantante reposteó la publicación de su novia y le devolvió el gesto con más palabras de amor y un emji de un corazoncito rojo: “Mi compañera hermosa te merecés muchísimo más”.