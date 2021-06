El exabrupto de Adrián Pallares por las quejas de Georgina Barbarossa en MasterChef: "Es una rompe; Dios quiera que gane Gastón Dalmau"

Luego de una intensa competencia, el jueves por la noche, MasterChef Celebriry 2 tendrá un ganador. Este miércoles, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau se enfrentarán en las cocinas y al día siguiente se conocerá quién de ellos se coronará como el vencedor.

Analizando desde el día uno el reality, Adrián Pallares dejó de lado la diplomacia y opinó sin filtro contra la actitud de Barbarossa, quien llegó a la instancia final siempre con una queja o un reclamo a su paso.

El puntapié para el exabrupto del conductor se lo dio su coequiper Rodrigo Lussich al hablar de eliminación de Sol Pérez: "Se fue Sol. Se dio todo como se esperaba, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau en la final. Hoy es la competencia y mañana dan el ganador, el festejo".

"Georgina cada vez que llegaba (al jurado o a su mesada), decía: 'Ay me fatal esto, me olvidé lo otro'. ¡Es una rompe pelotas! Dios quiera que gane Gastón. Georgina hace tres meses que me tiene seco". G-plus

Acto seguido y sin ningún tipo de eufemismos Pallares arremetió contra Georgina y reveló al aire que le encantaría que Gastón sea el ganador de la segunda edición de MasterChef. "Las redes estaban indignadas con que salió Sol Pérez. Que esté Gastón Dalmau en la final nadie lo discute, pero sí que esté Georgina Barbarossa. Georgina cada vez que llegaba (al jurado o a su mesada), decía: 'Ay me falta esto, me olvidé lo otro'. ¡Es una rompe pelotas! Dios quiera, con todo lo que la quiero, que gane Gastón Dalmau. Georgina Barbarossa hace tres meses que me tiene seco. Todos los días llega ahí diciendo: 'Ay, me olvidé esto'. Además, el pibe tendría que ganar", disparó Adrián Pallares, picantísimo con la actitud de la actriz dentro del reality.