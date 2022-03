La ex de Eduardo Fort le respondió a Rocío Marengo: "Lo único que me interesa es la felicidad de mis hijos"

A pesar de los rumores de crisis de pareja, Rocío Marengo volvió a mostrarse públicamente con Eduardo Fort y lanzó un fuertísimo mensaje que estaría dirigido a su exesposa, Karina Antoniali.

"Vos, ¿hablando de mi? ¿Hablando de gente que quiero? La perfil bajo que no pierde oportunidad para salir en la prensa. No habla más porque no le ponen el mic", expresó a través de sus stories de Instagram.

Y, muy fuerte, la trató de "cholula" y de querer ser la "sucesora". Sin embargo, no la nombró directamente.

QUÉ DIJO LA EXESPOSA DE EDUARDO FORT SOBRE ROCÍO MARENGO

Karina le mandó un mensaje a Carlos Monti, panelista de Nosotros a la mañana, e intentó desdramatizar la situación quitándole importante al descargo de Rocío.

"No me importa lo que haya dicho, lo único que me interesa es la felicidad de mis hijos y estar siempre juntos; es lo único importante de mi vida. Si a alguien le molesta, es su problema", sentenció, contundente.