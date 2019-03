La periodista no quiso participar del programa del lunes, tras el escándalo con Yanina Latorre . Info de Ciudad .

Evelyn von Brocke no estuvo en Los Ángeles de la Mañana este lunes. Luego del escándalo del viernes pasado, cuando abandonó el estudio en vivo tras que Yanina Latorre tildara de “bobita” a su hija, Coco Doman (23), la periodista no quiso participar del programa.

“#conloshijosno Hoy no saldré al aire. #yodecido”, escribió en su cuenta oficial de Twitter Von Brocke. Según pudo saber Ciudad, la periodista se reunirá con el equipo de producción del ciclo de eltrece para definir si continuará como panelista.

"Con los hijos no… ¡HOY no saldré al aire! No me cansaré de sentenciar que en la televisión y en la vida, ¡el límite son los hijos!". G-plus

Además, Evelyn también hizo una publicación en su perfil de Instagram. “Con los hijos no… ¡HOY no saldré al aire! No me cansaré de sentenciar que en la televisión y en la vida, el límite son los hijos! #conloshijosno #yodecido”, escribió.

Luego de la polémica frase de Latorre, Coco publicó una fuerte respuesta para la panelista a través de sus historias de Instagram. “La historia que cuenta Yanina Latorre sobre cómo le ‘saqué fotos a su esposo una vez que la acompañé a mi mamá a una gala de ShowMatch hace unos años’ es completamente falsa. Si hay algo en esta tierra que nunca haría es ‘sacarle fotos’ a una persona que me recontra chupa 80 ovarios, menos que menos a Diego Latorre”, escribió sin filtro la joven.