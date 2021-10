Evelyn von Brocke contó que Moldavsky quiso conquistarla y él la desmintió al aire: "Jamás pregunté nada"

Cuando en Intrusos estaban dando detalles del romance que Roberto Moldavsky estaría viviendo con una productora de Telefe, a la que habría conocido durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, Evelyn von Brocke aseguró que él había querido seducirla… ¡para unos minutos después ser desmentida por el propio comediante!

“¿Puedo contar un secreto? Cuando estuve en PH Podemos hablar estuve con él, tuvimos el reportaje, es largo y estuvimos ahí post escena. A los 10 días me mandó a decir a través de otra persona, que no lo voy a nombrar para no deschavarlo, pero es una persona muy, muy conocida si yo estaba sola. Ahora lo puedo contar”, aseguró la panelista.

“Fue el año pasado cuando salí del Covid-19”, detalló, mientras Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se mostraban asombrados.

Evelyn: "Mandó a preguntar si estaba sola y le dije que estaba felizmente casada porque le dijo a este amigo que se había muerto de amor cuando me vio". G-plus

“Mandó a preguntar si estaba sola y le dije que estaba felizmente casada porque le dijo a este amigo que se había muerto de amor cuando me vió”, se sinceró, mientras aclaraba que él en aquel momento estaba soltero.

Moldavsky: "Jamás pregunté nada, lo juro por mis hijos". G-plus

Sin embargo, a través de un mensaje que le hizo llegar a uno de los conductores, Moldavsky desmintió a la panelista. “Parece que te han engañado. Dice ‘jamás pregunté nada, lo juro por mis hijos’”, afirmó, provocando el enojo de la periodista. “¿Qué? ¿Ahora me va a deschavar de que no fue así?”, señaló ella.

“Tendría que nombrar a esta persona. Bueno, entonces yo me lo recreí lo que le dijo a un gran, gran amigo”, concluyó, picante. ¡Ay!