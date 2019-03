Evelyn von Brocke abandonó LAM tras discutir con sus compañeras: la frase de Yanina Latorre que la enfureció

A menos de medio año de sumarse al panel de Los Ángeles de la Mañana, Evelyn von Brocke denunció públicamente que sus compañeras, especialmente, Andrea Taboada, Yanina Latorre y Mariana Brey, no la integran al grupo. "Taboada es la reina del bullying", dijo la exmujer de Fabián Doman, sin imaginar que terminaría la semana confrontado con todas y abandonando en vivo el programa.

"Taboada es la reina del bullying", dijo Evelyn, para luego confesar que todas sus compañeras la excluían del grupo.

En medio de una acalorada discusión con sus compañeras, Evelyn volvió a remarcar que se siente destratada. Fue entonces que Ángel de Brito abrió el juego para que cada una de las "angelitas" diga lo suyo. "Hablen de a una, brujas", manifestó, dándole paso al descargo de Brey: "Vos querés instalarte en el lugar de víctima... Sos una señora grande, no sos una novata, tenés experiencia. Entonces, ubicarte en el lugar de víctima, no da. La que se autoexcluye del grupo sos vos".

Sin ánimo de confrontar, Sánchez deslizó: "Yo, para pelear, de Pampita para arriba".

"La bobita de tu hija...", pronunció Latorre, sin poder terminar de explicar la desafortunada oración, dado que Von Brocke se paró y se fue en vivo.

Indignada con la situación, Latorre acotó: "Te molesta escuchar la verdad... Vos me traicionaste al aire. Vos vas a los lugares bajos".

Con la intención de defenderse, Von Brocke le retrucó: "Vos te metiste con los hijos y a los tuyos no los puede tocar nadie".

Fue entonces que Yanina repitió una frase que hizo que Evelyn se pare, se quite el micrófono y se marche disgustada. "La bobita de tu hija...", pronunció Latorre, sin poder terminar de explicar la desafortunada oración, dado que la ex de Doman se fue furiosa, del vivo y del canal: "No, perdoname, pero con los hijos, no".