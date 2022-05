Evangelina Anderson compartió las fotos más tiernas de Bastian Demichelis por sus 13 años

A pesar de que está viviendo con su familia en Alemania, Evangelina Anderson sigue compartiendo con sus seguidores argentinos los momentos más especiales con sus hijos.

En esta oportunidad, posteó en Instagram las fotos más lindas que ilustran el crecimiento de Bastian, uno de sus tres nenes con Martín Demichelis, por sus 13 años.

"Con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás" G-plus

"Te miro y le pido al cielo me permita verte convertido en un gran ser humano, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás", escribió Eva junto a fotos retro y actuales que la muestran feliz con su hijo.

EL PROFUNDO DESEO DE EVANGELINA ANDERSON PARA BASTIAN DEMICHELIS

"Quiero que siempre lleves con vos que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más en ilusión, pero al final del camino de la misma condición", le dijo, reflexiva.

"Todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más en ilusión, pero al final del camino de la misma condición" G-plus

Y siguió: "Que vas a llegar tan lejos como vos te lo propongas, acordate de no separarte del camino. Si sentís que no avanzaste, no te detengas, recordá que todo tiene solución, sólo tenés que buscar la respuesta en el fondo de tu corazón".

"No te desesperes si tarda en llegar, todo llega si luchás por eso, solo hacé lo correcto y se te cumplirá" G-plus

"Luchá contra todo y alcanzá tus metas, no te desesperes si tarda en llegar, todo llega si luchás por eso, solo hacé lo correcto y se te cumplirá...", agregó.

"No tengas miedo de caer, porque ahí siempre, aunque no esté presente y no puedas verme, te voy a ver y proteger" G-plus

Y se despidió prometiéndole que siempre permanecerá firme a su lado.

"Emprendé tu vuelo, no tengas miedo de caer, porque ahí siempre, aunque no esté presente y no puedas verme, te voy a ver y proteger, esperando para darte mi mano. Feliz cumple. Serás por siempre mi bebé", cerró, orgullosa de su hijo.