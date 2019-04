En octubre pasado, a un mes y medio de confirmar el final de su relación con Joaquín Furriel (44), Eva de Dominici (23) fue captada infragandi en Las Vegas junto a su nuevo novio, Eduardo Cruz (34), hermano de la famosísima actriz Penélope Cruz (44). Y, el 27 de enero, la actriz tomó una drástica decisión: decidió hacerse su primer tatuaje y dedicárselo a su fulminante nuevo amor.

Eva tomó todos los recaudos posibles para no mostrar el diseño, pero en su paso por PH, Podemos hablar (Telefe, sábados a las 22), Sandra Mihanovich le descubrió el tattoo y no le quedó otra opción que mostrarlo. "Tu novio se llama Edu y lo tenés tatuado acá", le dijo la cantante.

"¡Pará! ¿Te tatuaste el nombre de tu novio? Pero escuchame, ¿cuánto hace que estás de novia?", le preguntó Andy Kusnetzoff, sorprendido por el gran gesto de amor. "Hace unos meses", fue la elusiva respuesta de la joven. "¡Es muy jugado! Mirá que el tatuaje es para siempre... ¿él se tatuó Eva?", quiso saber el conductor de Telefe.

Acto seguido, la actriz dejó a todos boquiabiertas con el increíble detalle del diseño del cantante. “Es gracioso, él tiene el tatuaje de Eva por una exnovia que se llamaba Eva", reconoció la actriz. La otra Eva en cuestión no es otra que la famosísima actriz de Hollywood Eva Longoria (44).