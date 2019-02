Tras varias idas y vueltas y luego de que Facundo Moyano (33) tuviera un breve romance con Nicole Neumann (38), el diputado y Eva Bargiela (25) volvieron a apostar a su relación. Y la relación parece afianzarse con el correr de los días.

Si bien prefiere mantener el noviazgo en el bajo perfil, Eva reconoció que estar en uno de los programas más vistos de la Argentina es una opción atractiva: "El año pasado se dijo que iba a ir al Bailando, ¡pero no me habían llamado! Me enteré por la tele y me dije '¡qué bueno estaría!'. Me gustaría, sería una linda experiencia. No creo que me enganche a pelear con nadie", expresó la modelo en diálogo con la revista Gente.

"Mi novio me alienta a cuidarme. No me boicotea diciéndome 'comámonos un kilo de helado'. Al contrario, me sugiere 'no rompas la dieta que tenés un desfile'". G-plus

Indagada por el apoyo que recibiría de su pareja en caso de ser parte del programa que conduce Marcelo Tinelli, Bargiela se sinceró: "¿Sabés que me banca en todo? No es egoísta; al contrario, me incentiva a crecer, tanto en el trabajo como en el estudio. Siendo modelo no es fácil que te apoyen... Salí con pibes celosos. Te reclaman '¿vas a subir esa foto haciéndote la linda?'. Mi novio, además, me alienta a cuidarme. No me boicotea diciéndome 'comámonos un kilo de helado'. Al contrario, me sugiere 'no rompas la dieta que tenés un desfile'".

"¿Si Facundo me iría a ver en la pista? Mmm... Eso no sé si me divertiría tanto porque si estás allí, hablás o hablás. Y no creo que él fuera a verme. No me gustaría. Que él se dedique a lo suyo y yo a lo mío. ¿Si soy celosa? No. Creo que la confianza es la base de toda relación", agregó.

Por último, la azafata de Guido Kaczka habló de sus deseos de ser mamá: "A futuro. Lo veo como algo lejano. No hay que apurarse. Un hijo es para toda la vida. Hay que pensarlo muy bien".