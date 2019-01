Eugenia Tobal habló del elocuente tweet que le escribió a Arnaldo André, luego de que el actor criticara en durísimos términos su pasada relación con Nicolás Cabré. “Nunca entendí por qué se armó tanto quilombo. Yo no lo vi ni lo escuché, pero me empezaron a escribir diciéndome que había hablado muy bien de mí y había dicho cosas lindas”, comenzó la actriz en Por si las moscas, por La Once Diez.

“Además lo amo de verdad y tenemos una relación hermosa. No sé exactamente lo que dijo, pero sé lo que él pasó y es verdad. Me llevó a decirle eso porque lo amo. Después lo llamé para ir a comer y para ir al teatro”, continuó Tobal.

“(El mensaje) no tiene ningún tipo de doble intención ni nada, y las conjeturas que puedan hacer los demás no son problema mío”, agregó la actriz. “Ni hablamos del tema, que para mí ya es súper retro. (El conflicto) se resolvió inmediatamente después de que pasó lo que pasó, y tenemos una relación de amistad verdadera. Yo soy partidaria de que las cosas se hablan y se arreglan. En las relaciones de pareja, de amistad, en todas”, completó.

La actriz había publicado en Twitter “TE AMO @andrearnaldo MUCHO” luego que el actor brindara una picante entrevista en Intrusos. “Yo era muy, muy amigo de Eugenia, muy amigo. Ellos se casaron y a partir de eso, Eugenia ya no era la misma, sus abrazos no eran iguales y lo mismo cuando hablábamos en el teatro. Sentí que me habían sacado a mi amiga también, creo que eso fue lo que más me dolió”, había dicho André.

“Después me fui a Paraguay, vi en las revistas todo lo que había pasado entre ellos y ni bien llegué la llamé, ella me explicó todo y yo le expliqué lo mío. Ya está. La recuperé”, había concluido el actor.